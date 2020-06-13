بالكمامة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها صورة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة من داخل إحدى المحال التجارية.





وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، "هناك أشخاص عندما نراهم نقول ‏مازالت الدنيا بخير".





وظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي سترة ملونة بأزار من المنتصف، مع ارتداء الكمامة باللون الأبيض، هو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.





وتركت "شمس" شعرها القصير منسدلاً على اكتافها بشكل عشوائي وجذاب، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.





وعلى جانب آخر، انتهت الفنانة شمس الكويتية من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر لطرحه الفترة المقبلة.



