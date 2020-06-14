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مرأة

زي المحترفين.. طريقة عمل التيراميسو في البيت

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:56 م
طريقة عمل التيراميسو
طريقة عمل التيراميسو
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رشا عوني
في ظل الحجر المنزلي ، تحاول النساء تقديم أكلات وحلويات جديدة وسريعة التحضير لتنال اعجاب افراد الأسرة ، ومن أشهى الحلوى التي يمكنك اعدادها في المنزل هي التيراميسو .

اليكي طريقة عمل التيراميسو في البيت .. 

مكونات التيراميسو :
علبة بسكويت سادة
5 ملاعق من بودرة الكاكاو
2 ملعقة نسكافيه خام
علبة جبن كريمي
كوب سكر بودرة
نصف كوب حليب
2 كوب كريمة الخفق
نصف ملعقة من الفانيليا
نصف كوب ماء

طريقة تحضير التيراميسو :

- في الماء ضعي الكاكاو و النسكافيه وأذيبيه

- اغمسي قطع البسكويت في الخليط

- اخفقي الكريمة و الفانيليا و السكر جيدًا

- ضيفي الجبن و الحليب للخيط واستمري في الخفق

- ضيفي ملعقة من خليط القهوة و الكاكاو إلى خليط الكريمة وقلبيه

- ضعي كمية من الكريمة المخفوقة في الكاس ثم ضعي فوقها قطع البسكويت

- ضعي الكمية المتبقية من الكريمة فوق قطع البسكويت

- رشي على سطحها النوتيلا ورشة من الكاكاو

- أدخليها الثلاجة لمدة ساعتين قبل تناولها 

زي المحترفين.. طريقة عمل التيراميسو في البيت
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زي المحترفين.. طريقة عمل التيراميسو في البيت

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