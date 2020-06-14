زي المحترفين.. طريقة عمل التيراميسو في البيت

في ظل الحجر المنزلي ، تحاول النساء تقديم أكلات وحلويات جديدة وسريعة التحضير لتنال اعجاب افراد الأسرة ، ومن أشهى الحلوى التي يمكنك اعدادها في المنزل هي التيراميسو .
مكونات التيراميسو :
علبة بسكويت سادة
اليكي طريقة عمل التيراميسو في البيت ..
مكونات التيراميسو :
علبة بسكويت سادة
5 ملاعق من بودرة الكاكاو
2 ملعقة نسكافيه خام
كوب سكر بودرة
نصف كوب حليب
2 كوب كريمة الخفق
نصف ملعقة من الفانيليا
طريقة تحضير التيراميسو :
- في الماء ضعي الكاكاو و النسكافيه وأذيبيه
- اغمسي قطع البسكويت في الخليط
- اخفقي الكريمة و الفانيليا و السكر جيدًا
- ضيفي الجبن و الحليب للخيط واستمري في الخفق
- ضيفي ملعقة من خليط القهوة و الكاكاو إلى خليط الكريمة وقلبيه
- ضعي كمية من الكريمة المخفوقة في الكاس ثم ضعي فوقها قطع البسكويت
- ضعي الكمية المتبقية من الكريمة فوق قطع البسكويت
- رشي على سطحها النوتيلا ورشة من الكاكاو
- أدخليها الثلاجة لمدة ساعتين قبل تناولها
نصف كوب حليب
2 كوب كريمة الخفق
نصف ملعقة من الفانيليا
طريقة تحضير التيراميسو :
- في الماء ضعي الكاكاو و النسكافيه وأذيبيه
- اغمسي قطع البسكويت في الخليط
- اخفقي الكريمة و الفانيليا و السكر جيدًا
- ضيفي الجبن و الحليب للخيط واستمري في الخفق
- ضيفي ملعقة من خليط القهوة و الكاكاو إلى خليط الكريمة وقلبيه
- ضعي كمية من الكريمة المخفوقة في الكاس ثم ضعي فوقها قطع البسكويت
- ضعي الكمية المتبقية من الكريمة فوق قطع البسكويت
- رشي على سطحها النوتيلا ورشة من الكاكاو
- أدخليها الثلاجة لمدة ساعتين قبل تناولها