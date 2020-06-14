زي المحترفين.. طريقة عمل التيراميسو في البيت

5 ملاعق من بودرة الكاكاو

2 ملعقة نسكافيه خام



نصف كوب ماء

طريقة تحضير التيراميسو :



كوب سكر بودرةنصف كوب حليب2 كوب كريمة الخفقنصف ملعقة من الفانيليا- في الماء ضعي الكاكاو و النسكافيه وأذيبيه- اغمسي قطع البسكويت في الخليط- اخفقي الكريمة و الفانيليا و السكر جيدًا- ضيفي الجبن و الحليب للخيط واستمري في الخفق- ضيفي ملعقة من خليط القهوة و الكاكاو إلى خليط الكريمة وقلبيه- ضعي كمية من الكريمة المخفوقة في الكاس ثم ضعي فوقها قطع البسكويت- ضعي الكمية المتبقية من الكريمة فوق قطع البسكويت- رشي على سطحها النوتيلا ورشة من الكاكاو- أدخليها الثلاجة لمدة ساعتين قبل تناولها