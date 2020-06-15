تعرف على حقيقة إنتاج جزء ثان من مسلسل النهاية.. التفاصيل
الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:22 ص
كشف المخرج ياسر سامي عن حقيقة انتاج جزء ثاني من مسلسل "النهاية" ، الذي عرض في شهر "رمضان" الماضي للفنان يوسف الشريف و ناهد السباعي وغيرهم من النجوم.
وقال ياسر سامي مخرج العمل من خلال لقائه في برنامج “the insider” : احنا لسة في مرحلة القرار لان المسلسل اتنفذ في ظروف صعبة في اواخر تنفيذ المسلسل ولكن في نية لتنفيذ جزء ثاني من المسلسل، ولو قررنا صناعة جزء ثاني من المسلسل احنا بنحضر وبنفكر حسب الظروف وهاتبقي الاحداث عبارة عن ظهور "زين" مرة ثانية.
وكان يوسف الشريف قد علق على ظهور أكثر من حساب له على موقع فيس بوك قائلا: "معنديش اكونتات ليا ومسؤول عنها على صفحات السوشال ميديا الا اكونتي الموثق على تويتر".
وناشد بطل مسلسل النهاية الجمهور الا ينصاعوا خلف اي اخبار غير صادرة من أكونته الموثق ويتابع ان التويتات المفبركة بالفوتوشوب التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة امر مزعج له ومن يريد التأكد من اي تويتة له يمكن أن يرجع للاكونت الموثق على تويتر.