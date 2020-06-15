تعرف على حقيقة إنتاج جزء ثان من مسلسل النهاية.. التفاصيل

كشف المخرج ياسر سامي عن حقيقة انتاج جزء ثاني من مسلسل "النهاية" ، الذي عرض في شهر "رمضان" الماضي للفنان يوسف الشريف و ناهد السباعي وغيرهم من النجوم.





وقال ياسر سامي مخرج العمل من خلال لقائه في برنامج “the insider” : احنا لسة في مرحلة القرار لان المسلسل اتنفذ في ظروف صعبة في اواخر تنفيذ المسلسل ولكن في نية لتنفيذ جزء ثاني من المسلسل، ولو قررنا صناعة جزء ثاني من المسلسل احنا بنحضر وبنفكر حسب الظروف وهاتبقي الاحداث عبارة عن ظهور "زين" مرة ثانية.



