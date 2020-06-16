هل مس الزوجة بشهوة يبطل الوضوء ؟.. خطأ يقع فيه كثيرون

هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟

ينقض، وينقضه إذا كان بشهوة عند الأحناف.

هل ينقض وضوء المرأة إذا لمسها زوجها؟

هل ينقض وضوء المرأة إذا لمسها زوجها ، ففيه جاء أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مس يدها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض

، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها، كل ذلك لا ينقض

، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : «قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ».