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رياضة

قبل عودة النشاط الرياضي.. الخطيب يطمئن على خطة العودة للتدريبات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جولة، داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي بالجزيرة، وتفقد صالة الجيم، وغرف الساونا، وقاعة الاجتماعات؛ للاطمئنان على آخر الترتيبات الخاصة قبل استئناف التدريبات، وفقًا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي بداية من 20 يونيو الجاري.

واطمأن رئيس النادي على تنفيذ الخطة الوقائية والإجراءات الاحترازية، التي تم الإعلان عنها في السابق, حيث كان الأهلي سبَّاقًا في تنفيذ تلك الإجراءات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

وعقب الجولة التفقدية، عقد محمود الخطيب، جلسة، مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وديفيد سيزا المدرب العام، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان مدرب الفريق، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

وأكد رئيس النادي خلال الجلسة أن الأهلي بوصفه أكبر مؤسسة رياضية في مصر والشرق الأوسط، يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة نحو دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، والاستفادة من التجارب العالمية التي عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية، حيث إن مصر كدولة لها قيمة كبيرة وسط بلدان العالم، وبالتالي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي يجب علينا الاستعداد بقوة مع باقي الأندية المصرية، لنكون عاملًا مساعدًا نحو عودة الحياة مرة أخرى بشكل يناسب قيمة مصر ويحفظ أمن وسلامة كل عناصر المنظومة الكروية.

وقال إنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتي الصحة والشباب والرياضة، كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم لتكون البداية قوية، حيث يعول الجميع على الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر آمالا كبيرة نحو تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، في ضوء الإجراءات التي تمت الإشارة إليها مسبقًا، بما يتفق مع سياسة الدولة، لتكون البداية واقعية ومنطقية، خاصة أن الجهاز الفني كان قد أعد برنامجًا لينفذه كل لاعب في منزله، ومع عودة الفريق إلى التدريب بالنادي مرة أخرى يجب تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها للحفاظ على الجميع.
قبل عودة النشاط الرياضي.. الخطيب يطمئن على خطة العودة للتدريبات
قبل عودة النشاط الرياضي.. الخطيب يطمئن على خطة العودة للتدريبات
قبل عودة النشاط الرياضي.. الخطيب يطمئن على خطة العودة للتدريبات
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