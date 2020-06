إنجي المقدم تقوي مناعتها على طريقتها الخاصة.. شاهد

View this post on Instagram

Work out till it works out 😉 محتاجين الفتره دي نقوي مناعتنا و نشتغل علي نفسنا و يكون عندنا أراده عشان نحافظ علي سلامتنا و بأقل الإمكانيات تقدر تعمل كده في بيتك لحد ما الفتره دي تعدي علي خير .. ❤️ _____________________________ Footage captured from @sensodyneeg ad Behind The Scenes #injyelmokkaddem #StayPositive #فتره_وهتعدي #staysafe #egocomm