إنجي المقدم تقوي مناعتها على طريقتها الخاصة.. شاهد

شاركت الفنانة إنچى المقدم جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.





وظهرت إنجي المقدم و هي تمارس الرياضه و علقت قائله : " محتاجين الفتره دي نقوي مناعتنا و نشتغل علي نفسنا و يكون عندنا أراده عشان نحافظ علي سلامتنا و بأقل الإمكانيات تقدر تعمل كده في بيتك لحد ما الفتره دي تعدي علي خير .."





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وتقوم إنجي المقدم بدور طبيبة نفسية في مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هانى خليفة وأحمد شفيق، وبطولة دينا الشربينى، أحمد داود، إنجى المقدم، محمود قابيل، رجاء الجداوي، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، أسماء جلال وضيف الشرف أحمد صفوت.