إنجي المقدم تقوي مناعتها على طريقتها الخاصة.. شاهد

شاركت الفنانة إنچى المقدم جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.
وظهرت إنجي المقدم و هي تمارس الرياضه و علقت قائله : " محتاجين الفتره دي نقوي مناعتنا و نشتغل علي نفسنا و يكون عندنا أراده عشان نحافظ علي سلامتنا و بأقل الإمكانيات تقدر تعمل كده في بيتك لحد ما الفتره دي تعدي علي خير .."
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وتقوم إنجي المقدم بدور طبيبة نفسية في مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هانى خليفة وأحمد شفيق، وبطولة دينا الشربينى، أحمد داود، إنجى المقدم، محمود قابيل، رجاء الجداوي، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، أسماء جلال وضيف الشرف أحمد صفوت.
كما فاز مسلسلها لعبة النسيان بلقب أفضل مسلسل، ونال تامر حبيب أفضل سيناريو عن المسلسل، بالإضافة إلى أفضل موسيقى تصويرية من نصيب الموسيقار أسامة الهندي والذي فاز بنفس الاستفتاء للعام الثاني على التوالي بعد فوزه العام الماضي بموسيقى مسلسل "زي الشمس".