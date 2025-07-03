أخبار الوادي الجديد: فتح باب التقدم للحصول على قطع سكنية وحملات بيطرية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

فتح باب التقدم للحصول على قطع سكنية بالفرافره في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن استمرار إعادة فتح باب التقدم للحصول علي قطعة سكنية للتقسيمات التي لم يفتح بها باب سداد قيمة المرافق أو ثمن الارض وذلك بتقسيمات أبو هريرة / أبو منقار / النهضة / الخير والنماء لمدة 15 يوما حتى منتصف الشهر الجاري لمن لم يتقدموا بالاعلان السابق أو لاستيفاء واستكمال المستندات الناقصة من المتقدمين من الإعلان السابق طبقا لاشتراطات وضوابط قرار المحافظة رقم (254) لسنة 2024.

وقال الدكتور ياسر محمود رئيس المركز إنه بناء على صدور قرار المحافظة بشأن الضوابط والاشتراطات للحصول علي قطعة سكنية بمراكز المحافظة الخمسة والذي يشمل مميزات جديدة وتسهيلات للمواطنين للحصول علي قطعة سكنية منها أن يكون نسبة القطع السكنية المتاحة لابناء القرية داخل التقسيم 90 % بدلاً من 70% سابقا وتخفيض شرط الاقامة بالقرية الي (5) أشهر بدلاً من سنة سابقا وتخصيص نسبة 10% من القطع السكنية المتاحة للارامل والمطلقات وذوي الاحتاجات الخاصه وكذا المواطنين الغير مقيمين ولهم جذور عائلية آباء واجداد) بالقرية بالتقدم شريطة تقديم ما يفيد ميلاد أحد الأبوين بالقرية وذلك بعد العرض علي السلطة المختصة.

وأضاف رئيس مركز الفرافرة أن شروط التقديم شملت الا يقل السن عن 21 سنة ومدة السماح لمن وقع عليه الاختيار لاتمام البناء حد اقصي سنتان من تاريخ الاستلام ولايجوز التصرف في القطعة السكنية تحت اي مسمي للغيروالاقامة الدائمة في القرية مدة لاتقل عن (5) أشهر من تاريخ الاعلان للتقدم ولايجوز حصول المواطن علي أكثر من قطعة بدائرة المحافظة وأن يكون المواطن غير حاصل علي مسكن من قروض الاسكان أو الجمعيات البنائية أو بالتقسيمات السكنية.

وأكد ان الشروط تضمنت أيضا أن البناء طبقا لنماذج مديرية الاسكان ولايجوز البناء الا بعد اصدار الرخصة ولايجوز حصول الزوجة والزوجة علي قطعة سكنية ويقتصر علي احدهما فقط ويلغي تخصيص القطعة للمواطن حال عدم استلامه للقطعة بحد اقصي مدة 6 أشهر من تاريخ الاخطار رسميا بها ويتم تقديم المستندات المطلوبة مرفق بها طلب بالوحدة المحلية القروية (حسب النموذج المعد) بطاقة الرقم القومي سارية وصحيفة الحالة الجنائية سداد قيمة (500) جنيه رسوم مقابل اداء الخدمة وخطاب من الوحدة المحلية او جمعيات بناء المساكن بعدم حصوله علي قطعه سكنية وشهادة ميلاد احد الابويين بالقرية لمن لهم جذور بالقرية على ان تقدم الطلبات والمستندات بمجمع خدمات المواطنين بالوحدات المحلية القروية بصفة شخصية او بتوكيل رسمي لمدة 15 يوم لمن لم يتقدموا بالاعلان السابق او لاستيفاء واستكمال المستندات الناقصه من المتقدمين بالاعلان السابق في حال عدم استيفاءهم للمستندات المطلوبه يكون بمثابة عدول منهم عن الطلب المقدم ولن يلتفت لاي طلبات ترد قبل أو بعد الموعد أو المكان المحدد.

حملات بيطرية مكثفة بالوادي الجديد تؤكد سلامة المنتجات الغذائية وتطبيق الاشتراطات



كلّف الدكتور عصام محمد كومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بناءً على توجيهات اللواء أ.ح الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وضمن الجهود المبذولة لضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

وتحت إشراف الدكتور صبحي عبد المختار سنوسي، مدير إدارة الطب البيطري بمركز الداخلة، نفذ الدكتور سعد سليمان محمد، رئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة، حملتين ميدانيتين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 يوليو 2025، شملت المرور على عدد من المطاعم ومحال بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني بمدينة موط.

وخلال الجولتين، تم فحص اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وتبين أن جميع المعروضات سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي، ولم تُرصد أي مخالفات حتى تاريخه، مما يعكس التزام أصحاب المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة.

كما تم التنبيه على جميع العاملين في تلك المنشآت بضرورة الاستمرار في الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، والاهتمام بنظافة المكان، وتطبيق أسس التخزين السليم حفاظًا على جودة وسلامة الأغذية.

وأكد مسؤولو الطب البيطري استمرار هذه الحملات بشكل دوري لضمان تقديم غذاء آمن، ضمن خطة المحافظة الشاملة للرقابة على الأسواق وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

انطلاق فعاليات كل يوم حرفة جديدة لوحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد

أطلقت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، أولى فعاليات مبادرتها الرائدة "كل يوم حرفة جديدة"، التي تهدف إلى تدريب طلاب الجامعة على الحرف اليدوية وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتشجيعهم على إنتاج منتجات مبتكرة ذات طابع اقتصادي ومجتمعي هادف، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مهارات الشباب ودعم فرص التمكين الاقتصادي.

وجاءت باكورة هذه الفعاليات في صورة ورشة تدريبية متخصصة في "الرسم بالرمال"، نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وأُقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الوادي الجديد.

وتولى تنفيذ الورشة وتدريب الطلاب المدرب أحمد حامد، أحد أبرز المتخصصين في فنون الرسم بالرمال، حيث قام بتقديم شرح وافٍ حول أدوات وتقنيات الرسم بالرمال، وكيفية تحويل المواد الأولية إلى لوحات فنية تحمل طابعًا تراثيًا وجماليًا يعكس البيئة المصرية الأصيلة.