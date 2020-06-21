عماد الدين أديب: تركيا وقطر يحاولان إيقاف مشروعات "مصر القوية" بقيادة الرئيس السيسي.. فيديو

قال عماد الدين أديب الكاتب والمفكر، إن غطرسة من يحكم قطر وحماقة من يحكم في تركيا لن يتم السيطرة عليهما إلا إذا جاء إنذار روسي أمريكي لهما بالالتزام بالخط الاحمر.





وأضاف عماد أديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى، أن حاكمي قطر وتركيا يظنان أنهما قادران علي إيذاء المنطقة كلها.





وأوضح عماد أديب ، أن تركيا وقطر يريدان إيقاف مشروعات مصر القوية التي يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي بنائها.





وتابع: ان الرئيس السيسي يدرك أطماعهما ولذلك يمارس أكبر قدر من ضبط النفس ويحاول أن يؤثر في الازمات دون ان يتأثر.





وأكمل : ان الرئيس السيسي قال اليوم اننا اذا اضطررنا الى القتال سنقاتل لكنه يبذل جميع الوسائل الدبلوماسية المشروعة لأنه يدرك الفيلم التركي القطري الشرير.