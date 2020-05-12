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رياضة

عماد أديب: عائلتي كلها تعشق الأهلي.. وعمرو ورَّط نفسه بتشجيع الزمالك

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:40 ص
عماد الدين أديب
عماد الدين أديب
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محمد رشاد
تحدث الإعلامي عماد الدين أديب عن سر تشجيع شقيقه الأصغر، الإعلامي عمرو أديب، لنادي الزمالك .

وكشف عماد أديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "الوش التاني" بإذاعة "أون سبورت إف إم" أن عائلته كلها تشجع النادي الأهلي إلا شقيقه "عمرو".

وداعب "عماد" شقيقه الأصغر، مؤكدا أنه وجد كل الأسرة تشجع الأهلي، فأحب أن يثبت أن له شخصية مختلفة فقام بتشجيع الزمالك.

وأضاف عماد أديب مازحا، أن شقيقه ورّط نفسه أمام الجماهير، فأصبح مُلزما بتشجيع الزمالك كما يعلم الجميع.

وأكد "عماد" أن عمرو أديب لو لم يكن أهلاويا لتمنى أن يكون مشجعا للفريق الأحمر لولا ما فعله بنفسه، حسب تعبيره.

وأعلن عماد الدين أديب أنه وأولاده يشجعون نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ فترة طويلة، لكن منذ انتقال محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي أصبح مشجعا للريدز من أجله، حيث يشرف الكرة المصرية في الملاعب الإنجليزية.
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