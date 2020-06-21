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تعليم

لمتابعة سير العمل.. مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:10 ص
مدير تعليم الاسماعيلية
مدير تعليم الاسماعيلية في مركز توزيع اسئلة
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قســـم التعليـــم

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة في يوم الامتحان الأول، حيث اطمأن على سير العمل داخل المركز إلى جانب تسلم مسئولي توزيع الأسئلة الصناديق الخاصة بكل ادارة تعليمية .


وأشاد الدكتور خالد خلف بالجهود التي تقوم بها مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء جمال غزالي مدير أمن الاسماعيلية،مؤكدا أن رجال الشرطة الشرفاء الأوفياء دائما يرفعون لواء الوطنية ويقدمون نموذجا متميزا في جميع المحافل، كما أشاد بالقائمين علي مركز توزيع الاسئله والجهد المبذول من أجل الخروج بهذه الصورة المشرفة متمنيا التوفيق للجميع .


ويؤدي 8730 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية أمام 37 علي مستوى 8 إدارات بالإسماعيلية،حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والإستراحات ومركز توزيع الأسئلة كما تم توزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها علي جميع اللجان وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا .


ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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