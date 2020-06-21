بملابس رياضية.. نور اللبنانية تستعرض رشاقتها بـ ممارسة اليوجا

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورًا جديدة لها، اثناء ممارستها رياضة اليوجا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وعلّقت على الصورة قائلة "في اليوم العالمي لليوجا، تعطيني الراحة أنا فخورة بنفسي".





وتألقت نور اللبنانية بإطلالة رياضية، مرتدية توب يحمل بعض النقوشات وبنطال ليجن باللون الكحلي، يبرز رشاقتها.





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واعتمدت نور اللبنانية على تسريحة شعر الذيل حصان لتظهر بشكل جمالي بسيط.





كما تخلت عن وضع المكياج ، ففضلت أن تعتمد على شكلها الجمالي الطبيعي وملامحها المميزة.



