AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس رياضية.. نور اللبنانية تستعرض رشاقتها بـ ممارسة اليوجا

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:34 م
نور اللبنانية
نور اللبنانية
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة نور اللبنانية صورًا جديدة لها، اثناء ممارستها رياضة اليوجا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلّقت على الصورة قائلة "في اليوم العالمي لليوجا، تعطيني الراحة أنا فخورة بنفسي".

وتألقت نور اللبنانية بإطلالة رياضية، مرتدية توب يحمل بعض النقوشات وبنطال ليجن باللون الكحلي، يبرز رشاقتها.

اقرأ ايضًا:

واعتمدت نور اللبنانية على تسريحة شعر الذيل حصان لتظهر بشكل جمالي بسيط.

كما تخلت عن وضع المكياج ، ففضلت أن تعتمد على شكلها الجمالي الطبيعي وملامحها المميزة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

راغب علامة يستغل فترة الحجر المنزلى للتجهيز لفصل الشتاء

عمودى الفقرى.. نور تنشر رسالة مؤثرة لوالدها.. شاهد

مع والدها.. نور اللبنانية تسحر متابعيها بإطلالة كلاسيكية على إنستجرام

ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

جيد لنفسك.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في ممارسة اليوجا

ترشيحاتنا

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

كنت متفوقا .. رامز أمير : دخولي الفن أثر سلبيا على مجموعي الكلي في الثانوية

على شاطئ البحر .. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

التعليم توضح كيفية التعامل في حالة إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بكورونا

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

لن يرحل.. الأهلي يتمسك بـ محمد محمود ويرفض إعارته

AdvertisementS

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

رسميا.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور "تفاصيل"

أهم الأخبار | زيادة لأصحاب المعاشات ورجاء الجداوي تفقد الوعي.. وبلاغ من شوبير ضد مرتضى منصور

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

التعليم ترصد 8 حالات غش بالموبايل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نور اللبنانية تستعرض رشاقتها بـ ممارسة اليوجا

فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"

على شاطئ البحر .. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية