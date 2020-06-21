بملابس رياضية.. نور اللبنانية تستعرض رشاقتها بـ ممارسة اليوجا

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورًا جديدة لها، اثناء ممارستها رياضة اليوجا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وعلّقت على الصورة قائلة "في اليوم العالمي لليوجا، تعطيني الراحة أنا فخورة بنفسي".
وتألقت نور اللبنانية بإطلالة رياضية، مرتدية توب يحمل بعض النقوشات وبنطال ليجن باللون الكحلي، يبرز رشاقتها.
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واعتمدت نور اللبنانية على تسريحة شعر الذيل حصان لتظهر بشكل جمالي بسيط.
كما تخلت عن وضع المكياج ، ففضلت أن تعتمد على شكلها الجمالي الطبيعي وملامحها المميزة.
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I’ve been feeling a bit trapped in my own body recently, like I’m using it in a very limited way that is making me feel stuck. So I started #Yoga couple of weeks ago, and it unlocked a genuine joy for me 🧘🏻♀️ A little out of my comfort zone but in a fun way! It allowed me to move in ways I yearned to but never knew how or that it was even possible. I always felt “too late to start” to learn something new, especially in #sports! I’m very proud of myself and what I’ve learned.. Moral of the story, start now💪🏻 It’s never too late to start something new! #InternationalDayOfYoga #Namaste