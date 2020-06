ابنة إبراهيم يسري تغني بنت الجيران.. ونهال عنبر: موهبة جميلة زي باباها الفنان

View this post on Instagram

بنتي وحبيبتي وبنت الغالي هنا ابراهيم يسري بجد موهبه جميله ومميزه زي بابها الفنان العظيم ابراهيم يسري الله يرحمه بجد كبرتي يا هنا انا مش صدقه القطه الشقيه كبرت وبقت قمر كده @hanayousry