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فن

ابنة إبراهيم يسري تغني بنت الجيران.. ونهال عنبر: موهبة جميلة زي باباها الفنان

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:41 ص
ابنة ابراهيم يسري
ابنة ابراهيم يسري
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مصطفى كرم

نشرت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها بإنستجرام، فيديو لـ"هنا" ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وهى تغني أغنية بنت الجيران بطريقتها الخاصة.

وعلقت نهال عنبر على الفيديو قائلة "بنتي وحبيبتي وبنت الغالي هنا ابراهيم يسري بجد موهبه جميله ومميزه زي باباها الفنان العظيم إبراهيم يسري الله يرحمه.. بجد كبرتي يا هنا انا مش صدقه القطه الشقيه كبرت وبقت قمر كده".

وشاركت نهال عنبر مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية"  مع كل من أيتن عامر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

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مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج  تامر مرسي.

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