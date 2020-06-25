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تعليم

10 أغسطس .. امتحانات الدراسات العليا بجامعة مطروح

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:36 م
مجلس جامعة مطروح
مجلس جامعة مطروح
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ايمن محمود
أصدر مجلس جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار ، قرارًا بتحديد موعد بدء امتحانات طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة، في 10 من شهر أغسطس  القادم.


وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن عدد طلاب الدراسات العليا المقيدين بالكليات المختلفة يبلغ 330 طالبًا وطالبة بالدبلوم العام والخاص وتمهيدي الماجستير والدكتوراه. 




وكلف رئيس الجامعة، العمداء بإعداد الضوابط اللازمة لإجراء الامتحانات لطلاب الدراسات العليا، في ضوء ما تمر به البلاد من مواجهة لأزمة "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب. 


الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، ترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة لطلاب الدراسات العليا وفقًا لما تراه، على ألا تحتسب فترة تعطيل الدراسة ضمن المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
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