10 أغسطس .. امتحانات الدراسات العليا بجامعة مطروح

أصدر مجلس جامعة مطروح ، برئاسة الدكتور مصطفى النجار ، قرارًا بتحديد موعد بدء امتحانات طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة، في 10 من شهر أغسطس القادم.









وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن عدد طلاب الدراسات العليا المقيدين بالكليات المختلفة يبلغ 330 طالبًا وطالبة بالدبلوم العام والخاص وتمهيدي الماجستير والدكتوراه.

















وكلف رئيس الجامعة، العمداء بإعداد الضوابط اللازمة لإجراء الامتحانات لطلاب الدراسات العليا، في ضوء ما تمر به البلاد من مواجهة لأزمة "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.







