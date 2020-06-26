اعتقال عناصر موالية لإيران على خلفية إطلاق صواريخ في العراق

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن العراقية نفذت ، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عملية مداهمة لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 13 من قيادييها.





وقالت قناة "السومرية" العراقية إن قوة أمريكية مكونة من 40 آلية فضلا عن وحدات من قوة مكافحة الإرهاب العراقية قامت بتطويق مقر الدعم اللوجستي التابع للواء 45 لـ"كتائب حزب الله" في منطقة البوعيثة جنوب شرق بغداد.





وسبق أن شنت الولايات المتحدة يوم 23 ديسمبر 2019 غارات واسعة على مواقع لـ"كتائب حزب الله" في منطقة الأنبار شرق البلاد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وقالت واشنطن إن هذه الضربات جاءت ردا على الهجمات الصاروخية من قبل الفصيل.



