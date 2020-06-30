التخطيط تطلق الجلسة الرابعة من سلسلة النقاشات حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية اليوم

يواصل مشروع رواد ٢٠٣٠، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلساته ضمن سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، حيث تنطلق اليوم الجلسة الرابعة بعنوان "دور التعليم الريادي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري" والمنعقدة على مدار الأسبوع تحت رعاية د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ويدير الجلسة الرابعة الدكتور خالد حبيب، مستشار برنامج TVET II ويشارك بها د.غادة خليل، مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ودينا المفتي، المدير التنفيذي لمؤسسة "إنجاز مصر"، والدكتور عادل صادق، رئيس قطاع الأعمال «IBDL».



وتناقش الجلسة دور التعليم الريادي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصر، وذلك حيث أصبحت ريادة الأعمال أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، لتتحول إلى قاطرة تنموية متكاملة تشهد حراكًا واسعًا فى مصر، وتتطرق الجلسة إلى أهمية المؤسسات التعليمية باعتبارها أحد أهم محركات التقدم ونقل المعرفة والابتكار.



وتناقش الجلسة كذلك التعليم كوسيلة مهمة لتحفيز روح المبادرة؛ بما يُشعِر الفرد بالاستقلال والثقة بالنفس ويهيئه لخيارات بديلة للمهنة، فضلًا عن توسيع آفاق الطلاب لتطوير فرص أعمال جديدة.

