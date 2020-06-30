لصالح الفلاح.. برلمانية تطالب بتسعير جميع المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها

واضافت "النائبة" قائلة:" قبل التفكير فى عمل بورصة للسلع ينبغى تحديد أسعار المحاصيل وخصوصا القطن المصرى لكى يتم تسليمة للمصانع الغزل والنسيج مما يعود بالنفع على الدولة من خلال تصدير المنتجات للخارج مما يوفر عملة صعبة ويوفر فرص عمل"

يأتى ذلك بعد أن كد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن تطبيق تعديلات القانون 203 لسنة 1991 التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيمكن الشركات التابعة للوزارة من العمل وفق قواعد وأساليب الإدارة في شركات القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ليكون نصيبهم في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة ما بين 10 إلى 12% تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور.





وأشار إلى تطوير شجرة الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى لوائح عمل مطورة.





وفي لقاء إلكتروني (webinar) مع جمعية رجال الأعمال المصريين، طرح الوزير العديد من فرص التعاون في عدد من المجالات منها صناعة الملابس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، ومشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وبأشكال متعددة من الشراكة.



