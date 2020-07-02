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تعليم

امتحان الإستاتيكا في مستوى الطالب المتوسط.. آراء طلاب الثانوية العامة بالشرقية..شاهد

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

خرج منذ قليل طلاب علمي رياضة بمحافظة الشرقية عقب الانتهاء من أداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) وسط حالة من الارتياح التي ارتسمت على وجوه الطلاب.

 

أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط بعيد عن الأسئلة المعقدة والغامضة لاسيما نقطة واحدة والتي كانت تحتاج الي تفكير أكثر.

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وعبر الطلبة عن ارتياحهم من انتهاء مادة اليوم واستعدادهم لباقي المواد مؤكدين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المسئولين في المدارس للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كان طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية أداء امتحانات الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) شعبة الرياضيات، ومادة (الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية).

 

فيما تواجدت القوات الشرطية وعدد من القيادات التنفيذية أمام اللجان لمتابعة سير العملية الأمتحانية والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

فيما أكد أشار رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألفا و 788 طالبا وطالبة مقسمين إلى 17 ألفا و 564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و 20 ألفا و 122 طالبا وطالبة بشعبة العلمي علوم و 7 الاف و 102 طالب وطالبه بشعبة العلمي رياضه وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية  لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز ،  لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورًا ، مؤكدًا أن الغرفة لم تتلقي حتي الساعة الأولي من بدء الإمتحان أي بلاغات تفيد بوجود مشكلات تواجه مراقبي اللجان أو الطلاب

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