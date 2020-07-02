بدء تطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة بمشتول السوق .. صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم البدء في تفعيل المنظومة الجديدة للنظافة وتطبيقها بمركز مشتول السوق بالتنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.





وذلك لتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين وذلك من خلال تطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة من المنازل السكنية والمحلات التجارية حفاظًا على بيئة صحية ونظيفة.





فيما أكد محمد حجازى رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أنه تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتطبيق المنظومة الجديدة للنظافة والجمع المنزلى لأكياس القمامة من المنازل والمحلات التجارية.

أقرأ ايضا:

محافظ الشرقية يكشف تفاصيل بناء 439 برجا مخالفا بمنطقة الغشام

وأضاف "حجازي" أن الجمعية قامت بشراء ٣ جرار زراعى وعدد ١ لودر و٢عربية قلاب و٥٠ براويطة و٥ عربية تروسيكل بالإشتراك مع ٥٠ عامل نظافة لافتًا إلى أن الجمعية تقوم شهريًا بتحصيل مقابل مادي بسيط نظير جمع أكياس القمامة من المنازل والمحلات.





فيما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاون والإلتزام بتطبيق المنظومة الجديدة للنظافة لخلق جو بيئى صحي نظيف وخالى من الأمراض والأوبئة و حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع أمام المواطنين والزائرين.