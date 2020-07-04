حالة الجدل مستمرة.. مسلسل ليه لأ الحلقة 15 يجتاح التريند

حقق مسلسل ليه لأ ، لـ أمينة خليل ، نجاحا كبيرا بعد عرضه على منصة "شاهد"، وتصدرت الحلقة الـ 15 من المسلسل مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.





تعليق أمينة خليل بطلة مسلسل ليه لأ

روت الفنانة أمينة خليل ، تفاصيل بشأن دورها في مسلسل "ليه لا؟"، متابعة أن المسلسل وردود الأفعال "خضها جدا".

وأضافت أمينة خليل، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أنه "لحد دلوقتي ردود الفعل والجدل في الشارع حول فكرة المسلسل عاملالي خضة كبيرة.. أنا فخورة أن العمل ناقش مثل هذه المسألة المهمة واحدث جدلًا بين الفتيات وأمهاتهن".

وأكدت أمينة خليل، "لم أقلق عند اختيار الدور لأن الفكرة تضم قضايا واقعية موجودة بالفعل على أرض الواقع"، كاشفة أن ردود فعل الفتيات التي تصل لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترى دائمًا أن العبارات الموجودة في المسلسل تعكس مواقف حقيقية عشن فيها بالفعل.





وأشارت أمينة خليل، إلى أن اختيارها مسلسل قريب من مشاكل الناس أسعدها جدًا، وتجلى ذلك وضوحا في ردود أفعال الجماهير، وأن القضايا التي يناقشها العمل حالة وتمس حياتهم بشكل رئيسي.

وأوضحت أمينة خليل، أن الجدل الذي فتحه العمل بين الفتيات والأمهات مهم، ويمس قضايا ومواقف حياتية حقيقية تعرضت لها كل فتاة داخل أروقة منزلها.

ونفت أمينة خليل أن ليس الهدف من العمل هو تحريض الفتيات لمغادرة منازل أسرهن، قائلة "بالعكس، نحن فقط طرحنا مواضيع مهمة والأهم هو السؤال الذي يطرحه العمل ما هو الحد الفاصل بين حرية الفتيات وإرادتهن واختيارتهن أمام تدخل الأهل في تفاصيل حياتهن".

وأكدت أمينة خليل، أن العمل يحث الفتيات على النزول لسوق العمل وحقها في اختيار الزوج، مضيفة أن العمل لا ينحاز كاملًا لشخصية "عاليا".





نجاح مسلسل ليه لأ

وحقق مسلسل ليه لأ، نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه قبل عدة أسابيع على منصة شاهد، وذلك لارتباط أحداث المسلسل بموضوع اجتماعي يهم الأسرة، فيبحث الفجوة بين الأسرة والأبناء من حيث مساحة حريتهم، إذ ترغب البطلة «عاليا» التحرر من نطاق أسرتها وسلطة الأب، وتتوالى الأحداث.





حالة الجدل على مسلسل ليه لأ

وفي بداية عرض المسلسل، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما شديدا على أمينة خليل، ومسلسلها الجديد "ليه لأ"، خلال الساعات القليلة الماضية.

وحدث الهجوم بسبب ظهور كل من "دينا مراجيح وجو" في مشهد من المسلسل، خاصة وأن شهرتهما جاءت بسبب تقديمهم فيديوهات دون المستوى عبر السوشيال ميديا.





وهاجم الجمهور صنّاع المسلسل وأمينة خليل، لمنحهم هذه الفرصة لعديمي الموهبة،في ظل وجود العديد من الممثلين الشباب الذين يسعون جاهدين لنيل فرصة في الظهور على شاشة التلفزيون.

بينما جاءت التعليقات كالتالي :"دينا مراجيح وجو ؟ ليه كده بس يا فنانه في ناس كتير غيرهم تستحق دقيقه في مشهد زي ده معاكي.... يلا ربنا يكرمهم ويبقوا فنانين كبار .. سامحني يارب".





أبطال مسلسل ليه لأ

يشارك في بطولة مسلسل "ليه لأ" العديد من النجوم من بينهم هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى، والمسلسل من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.