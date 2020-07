لو مش قد التربية متخلفش.. عمر علاء مبارك يدين التحرش

View this post on Instagram

التربية مسئولية ولو مش قد التربية متخلّفش, علشان نطلّع أجيال سويّة ونتخلص من التحرش في مجتمعنا من الجذور، لازم نبدأ من مرحله الطفوله و نعلم الاطفال إن احترام المرأة لا يقل عن احترام الرجل وإن التحرش جريمة.