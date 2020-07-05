AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجوى فؤاد تنعى رجاء الجداوي.. وداعا أختي وصديقتى ورفيقة العمر

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:15 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
محمد بدران
نعت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.


ونشرت نجوى فؤاد صورة للراحلة رجاء الجداوي عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها: " وداعا اختي وصديقه ورفيقه العمر العظيمه المحترمه رجاء الجداوي انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها ونور قبرها واسكنها الجنه ارجوا الدعاء للمرحومه يالرحمه والمغفره وعزاءي الشديد لاسرتها وربنا يصبر قلب ابتها الغاليه اميره"


ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.


يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعا الصديق المتواضع.. رجاء الجداوي تنعى الشيخ صالح كامل

وداعا رمز أناقة الفن .. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل رجاء الجداوي

راندا البحيري تنعى رجاء الجداوي: البقاء لله

عمر كمال ينعى الفنانة رجاء الجداوي: وداعا

سمية الخشاب تنعى الفنانة رجاء الجداوي: رحمها الله وأسكنها فسيح جناته

خسارة كبيرة.. ديزني تنعى الفنانة رجاء الجداوى

ترشيحاتنا

بشروط محددة.. الرقابة المالية تعلن عن وظائف محامين للعمل بالإدارة القانونية والإدارات المختلفة بالهيئة

أهم الأخبار.. مصر تودع رجاء الجداوي.. الدولار ينخفض.. وزوج كيم كاردشيان يترشح لرئاسة أمريكا

شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي

ضبط 150 ألف كمامة وجوانتى طبى قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

حادث أليم.. الموت يفجع الفنان محمد محمود

لمرضى السكري .. تناول كوبا من الكركديه يوميًا وشاهد النتيجة

AdvertisementS

انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

وفاة رجاء الجداوي .. قصة علاقتها بـ تحية كاريوكا وخلافها معها | شاهد

نازلين نشتغل مجبرين.. آخر رسالة من رجاء الجداوي عن كورونا قبل إصابتها.. فيديو

وزيرة الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية والعلاجية للعراقيين المتواجدين بمصر

شاهد | انهيار ابنة رجاء الجداوي في جنازة والدتها.. فيديو وصور

الوزراء: علاج "عم عاطف.. أقدم شيال في مصر" على نفقة الدولة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل

شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي

رافقتها من المرض وحتى الغسل.. ممرضة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة في رحلتها مع العزل

شاهد.. انهيار الفنانة إلهام شاهين في جنازة رجاء الجداوي

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب 304 لفافات بانجو بنطاق الأسطول الجنوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحايا الاستعمار الفرنسي.. الجزائر تودع رفات 24 شهيدا.. بينهم بطل مصري

تكافح المرض.. 5 أطعمة طبيعية تساعد على شفاء مرضى السرطان

أغربها الصبار .. 5 أعشاب تقضي على دهون البطن