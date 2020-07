نجوى فؤاد تنعى رجاء الجداوي.. وداعا أختي وصديقتى ورفيقة العمر

View this post on Instagram

وداعا اختي وصديقه ورفيقه العمر العظيمه المحترمه رجاء الجداوي انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها ونور قبرها واسكنها الجنه ارجوا الدعاء للمرحومه يالرحمه والمغفره وعزاءي الشديد لاسرتها وربنا يصبر قلب ابتها الغاليه اميره