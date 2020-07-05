نجوى فؤاد تنعى رجاء الجداوي.. وداعا أختي وصديقتى ورفيقة العمر

نعت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.









ونشرت نجوى فؤاد صورة للراحلة رجاء الجداوي عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها: " وداعا اختي وصديقه ورفيقه العمر العظيمه المحترمه رجاء الجداوي انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها ونور قبرها واسكنها الجنه ارجوا الدعاء للمرحومه يالرحمه والمغفره وعزاءي الشديد لاسرتها وربنا يصبر قلب ابتها الغاليه اميره"









ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.









يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.



