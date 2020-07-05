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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 5318 رأس ماشية بإجمالي وزن 1504 أطنان

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:44 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء الى 10 سفن .


وأضاف البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت  12506 أطنان تشمل : 6536 طن فوسفات و 4470 طن ملح و 1500 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14871 طنا تشمل : 4400 طن سكر و 1866 طن خردة و 2999 طن ابلاكاش و 4102 طن كلوريد ايثيلين و عدد 5318 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 1504 أطنان.


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وأوضح البيان، أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات، بلغ 1426 حاوية مكافئة تشمل فواكه ( عنب ) وخضروات ( بطاطا و خضراوات مجمدة و فاصوليا ) وحاصلات زراعية ( بصل و أرز و برسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و مالطا و بريطانيا و كرواتيا و سلوفينيا و سنغافورة وهولندا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2680 حاوية مكافئة .


ولفت البيان الى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 11892 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69221 طنا .


كما غادر عدد 1746 شاحنة منها 567 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 25151 من البضائع العامة.
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