ميناء دمياط يستقبل 5318 رأس ماشية بإجمالي وزن 1504 أطنان





وأضاف البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 12506 أطنان تشمل : 6536 طن فوسفات و 4470 طن ملح و 1500 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع ا لعامة 14871 طنا تشمل : 4400 طن سكر و 1866 طن خردة و 2999 طن ابلاكاش و 4102 طن كلوريد ايثيلين و عدد 5318 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 1504 أطنان.







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وأوضح البيان، أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات، بلغ 1426 حاوية مكافئة تشمل فواكه ( عنب ) وخضروات ( بطاطا و خضراوات مجمدة و فاصوليا ) وحاصلات زراعية ( بصل و أرز و برسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و مالطا و بريطانيا و كرواتيا و سلوفينيا و سنغافورة وهولندا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2680 حاوية مكافئة .







ولفت البيان الى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 11892 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69221 طنا .



