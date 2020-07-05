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أخبار العالم

تصعيد إيراني جديد.. الحرس الثوري يؤكد: أسسنا قواعد صواريخ تحت الأرض في الخليج

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن قائد في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن تأسيس طهران قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج، وذلك في تصعيد جديد من قبل إيران لأمن واستقرار المنطقة. 

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، في تصريحات صحفية: "الحرس الثوري يمتلك مدنًا عائمة لإطلاق الصواريخ، ذات أغراض دفاعية متنوعة، سيعرضها في الوقت المناسب".

وأضاف: "القوات المسلحة الإيرانية مشرفة استخباراتيًا على مياه الخليج بالكامل، وتراقب أي سفينة تدخله وتعبر مضيق هرمز حتى لحظة خروجها منه."

يذكر أن الاحتكاكات بين بحرية الحرس الثوري والسفن الأميركية في الخليج العربي وبحر عمان تقلصت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، بسبب الموقف الحازم لإدارة دونالد ترامب من طهران، لكن إيران لجأت بدلًا من ذلك إلى استهداف ناقلات النفط خلال عام 2019.
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