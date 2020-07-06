AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الوباء يضرب الحكومة.. إصابة وزير الصحة الباكستاني بـ كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:10 ص
وزير الصحة الباكستاني
وزير الصحة الباكستاني
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن ​وزير الصحة​ الباكستاني ظفار ميرزا، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا​ المستجد.

وأكد ظفار ميرزا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه عزل نفسه بناء على طلب الإرشادات الطبية، وسيأخذ الاحتياطات اللازمة. 

وأوضح أن "أعراضه خفيفة"، مطالبًا من الجميع الدعاء له ، ومن زملائه الاستمرار في عملهم.

كما اعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد وزير الخارجية الباكستاني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نتائج الفحوصات بالنسبة لفيروس كورونا جاءت "إيجابية".

وأوضح قريشي أنه شعر بحمى طفيفة بعد ظهر الجمعة ثم خضع للعزل على الفور في المنزل، ثم ثبتت إصابته بالفيروس لاحقا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة رئيس البرلمان الباكستاني وولديه بفيروس كورونا

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد عواد ينشر صورة من نتيجة تحاليل إصابته بـ فيروس كورونا

محمد عواد حارس الزمالك يوجه رسالة خاصة بشأن إصابته بـ كورونا

ألف سلامة.. محمود علاء يوجه رسالة لـ محمد عواد

بعد إصابته بكورونا.. طارق حامد لـ محمد عواد: ألف سلامة

ترشيحاتنا

تعرف على سعر صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

أحمد الميرغني: الأهلي لا يقف بجوار أبنائه والدليل عاشور.. وتعرضت لظلم في الحياة الرياضية

وكيل حميد أحداد يكشف موقف اللاعب النهائى من اللعب أمام الزمالك.. خاص

ننشر أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض اليوم الاثنين ٦-٧-٢٠٢٠

هل يلزم الوضوء بمجرد الإحساس بالرغبة في قضاء الحاجة؟.. الإفتاء ترد

أخبار التوك شو.. الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة..الوصية الأخيرة لـ رجاء الجداوي توجع القلوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال نزهة ترفيهية في أريزونا .. سيلفي يقتل امرأة خمسينية

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور