الوباء يضرب الحكومة.. إصابة وزير الصحة الباكستاني بـ كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ الباكستاني ظفار ميرزا، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا​ المستجد.





وأكد ظفار ميرزا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه عزل نفسه بناء على طلب الإرشادات الطبية، وسيأخذ الاحتياطات اللازمة.





وأوضح أن "أعراضه خفيفة"، مطالبًا من الجميع الدعاء له ، ومن زملائه الاستمرار في عملهم.





كما اعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكد وزير الخارجية الباكستاني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نتائج الفحوصات بالنسبة لفيروس كورونا جاءت "إيجابية".





وأوضح قريشي أنه شعر بحمى طفيفة بعد ظهر الجمعة ثم خضع للعزل على الفور في المنزل، ثم ثبتت إصابته بالفيروس لاحقا.