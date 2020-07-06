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فن

شقيق إليسا حاضر بقوة في ألبومها الجديد.. تفاصيل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:31 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم

يتعاون الموزع الموسيقي كميل خوري مع شقيقته الفنانة اللبنانية اليسا في ألبومها الجديد بتوزيع الموسيقى لأغنيتين لبنانيتين.

 

وعلم صدى البلد ، أن كميل خوري يحضر لريمكيس جديد لاحد أغاني أليسا الشهيرة، وذلك بعد ريمكيس لاغنيتها " أنا مجنونة" وأيضا أغنية " زكريا" التي شاركها الغناء فيها إهداء لوالدهما.

 

يذكر أن إليسا طرحت ، مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" وقد حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "اليوتيوب".

 

تقول كلمات الأغنية :" بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك  .. حبيبي".


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بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســـــي  .. وحدي ومعي ذكرى هوى أمســــي  .. ومرقو إيديي بوّسو الكرســـــــــي .. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســــــي".

 

 

 

 

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