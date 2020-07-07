تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، القلعة للاستشارات المالية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حديد عز.





إذ هبط مؤشر " إيجى إكس 30 " بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 11048 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 1847 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12897 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4222 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2384 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 746 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم غاز مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، القاهرة للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصر للفنادق، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 84 ألف سهم، 955 ألف سهم، 30 ألف سهم، 10.9 مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، سي اي كاببيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 2.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، 187 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 2500 سهم.

فيما اشترى محلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1000 سهم، 4.14 مليون سهم، 130 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين 400 ألف سهم.



