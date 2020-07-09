بسبب كورونا.. وفاة أشهر جنرالات إيران في حرب الخليج الأولى

أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، بأن قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني إبان الحرب العراقية الإيرانية العميد الطيار هوشنج صديق، توفى إثر إصابته بفيروس كورونا.





وتولى صديق قيادة القوات الجوية الإيرانية عام 1983 بقرار من الإمام الخميني حتی عام 1986، حيث شغل بعدها عدة مناصب في وزارة الدفاع والأركان.





وتوصف الفترة التي تولى صديق فيها قيادة القوات الجوية بالصعبة، حيث أعقبت أول قيادة لمرحلة بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، والتي شهدت توترات سياسية، وطرد واعتقال قيادات في القوات الجوية.



