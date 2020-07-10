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رياضة

الفائز من فولفسبورج وشاختار يواجه الفائز من بازل وفرانكفورت بالدورى الأوروبي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:51 م
عمر مرموش
عمر مرموش
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عبدالله هشام
أسفرت قرعه دور ربع نهائي بطولة الدورى الاوروبي اليوروبا ليج المقامة حاليا في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة الفائز من شاختار دونتسك الأوكراني وفولفسبورج الألماني الفائز من مواجهة بازل السويسري واينتراخت فرنكفورت الألماني

ويلعب المحترف المصري عمر مرموش ضمن صفوف فريق فولفسبورج الالماني الذي سيواجه فريق شاختار ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة الدورى الاوروبي ويحتاج للفوز بهدف وحيد للتأهل الي ربع نهائي البطولة .
 
وتقام باقي مواجهات دور ال16 من بطولة الدورى الاوروبي "اليوروبا ليج" يومي 5 و6 أغسطس 

وكانت نتائج ذهاب مباريات دور ال 16 
رينجرز الاسكتلندي 1-3 باير ليفركوزن الألماني
اولمبياكوس اليوناني  1-1 ولفرهامبتون الإنجليزي
لاسك النمساوي 0-5 مانشستر يونايتد الإنجليزي 
إينتراخت فرانكفورت الألماني 0-3بازل السويسري 
اسطنبول باشاك شهير التركي 0-1 كوبنهاجن الدنماركي 
فولفسبورج الالماني 1-2 شاختار الاوكراني 

بينما تقام مباراة واحدة ضمن منافسات نفس الدور بين كلا من خيتافي الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، وروما الإيطالي مع إشبيلية الإسباني.

وأعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إقامة مباريات ربع نهائي بطولة اليوربا ليج يومي 10 و 11 اغسطس بينما تقام مباريات نصف النهائي يومي 16 و 17 من نفس الشهر والمباراة النهائية يوم 21 أغسطس . 
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