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مفتى الديار: الشكر لله واجب وعبادة من العبادات.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:25 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الشكر لله واجب وهو عبادة من العبادات.


وأضاف علام خلال حديثه مع الإعلامى حمدى رزق، مقدم برنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد"، أن الله يحب خلقه ويحب فيهم اللجوء إليه سبحانه وتعالى.


وأكد مفتى الديار المصرى، أن كل شئ يمر في هذه الحياة خيرا فى السراء والضراء.


وأوضح الدكتور شوقى علام، أن الصلاة هى الصلة الروحية بين الإنسان والله سبحانه وتعالى.


وأكد مفتى الديار المصرية، أنه ليس للأنسان من صلاته إلى ما عقل منها، وعلينا استحضار المعية الإلهية للحفاظ على النفس من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة.

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