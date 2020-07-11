سياحة البرلمان: وصول 13 طائرة لمطار شرم الشيخ بداية مبشرة لاستعادة السياحة العالمية

اعتبر النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التى أعلن فيها عن استقبال مطار شرم الشيخ الدولى 13 طائرة منذ الأول من يوليو تحمل سياحا من مختلف دول العالم بداية مبشرة لعودة مصر الى مكانتها المرموقة على خريطة السياحية العالمية قبل ظهور فيروس كورونا وانتشاره بمختلف دول العالم.





وأكد " المسعود " فى بيان اصدره اليوم انه من خلال معرفته عن قرب باللواء خالد فودة فانه يؤكد انه مسئول من طراز فريد ولايعرف سوى طريق النجاح مشيرا الى ان ماحققته السياحة المصرية من نجاحات كبيرة وغير مسبوقة داخل مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية قبل ظهور فيروس كورونا لم يأت من فراغ.





وأوضح أن هذا النجاح تحقق لسببين رئيسين الاول الاهتمام الشخصى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعمه المستمر لقطاع السياحة، والثانى هو كفاءة اللواء خالد فودة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باحترافية ومهنية اضافة الى ان اللواء خالد فودة كان يحرص بنفسه على القيام بجولات للخارج للترويج للسياحة المصرية وليس لشرم الشيخ وحدها ولكن لمصر كلها ونجح فى جذب السياحة العالمية لمصر وشرم الشيخ.



