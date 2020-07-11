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استراتيجية القوات المسلحة لردع أي عدو بعد تنفيذ حسم 2020.. نصر سالم يوضح

السبت 11/يوليه/2020 - 06:42 م
حسم 2020
حسم 2020
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هاني حسين
قال  اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، تعليقا على مناورة حسم 2020  التي نفذتها القوات المسلحة المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، إن  مهمة الجيش هو حماية الوطن.

وأضاف  نصر سالم  في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك استراتيجية الردع والمنع لمنع العدو من التفكير في تهديد أرض الوطن او مصالح الدولة".

وتابع نصر سالم: "مصر وجيشها  تمتلك القوة  التي تمكنه من تحقيق استراتيجية الردع والمنع ، وجدية الردع وإيصال رسائل ردع لأي عدو يفكر في تهديد الأمن القومي المصري ".

 وأكمل نصر سالم : "الرئيس السيسي أكد  ان مصر لن تسمح بتهديد الأمن القومي المصري ورسم خط احمر وهو سرت - الجفرة لحماية الأمن القومي ".

 ولفت نصر سالم : "كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة شاركت في مناورة حسم وشاهدنا مدى الجاهزية والاحترافية والدقة في تنفيذ المهام الموكلة للقوات المسلحة".
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