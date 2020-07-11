شاهد.. الداخلية تداهم البؤر الاجرامية وأوكار تجار المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.









وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط (878) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (971) متهما.

















وضبط بحوزة المتهمين كمية من الحشيش وزنت (106,435 كيلو جرام) وكمية من البانجو وزنت (247,657 كيلو جرام) وكمية من الهيروين وزنت (28,822 كيلو جرام) وكمية من الأستروكس وزنت (17,918 كيلو جرام) وكمية من الفودو وزنت (1,110 كيلو جرام) وكمية من الأفيون وزنت (810 جرامات) وكمية من الكوكايين وزنت (0,062 كيلو جرام) و(26257) قرصا مخدرا مختلف الأنواع.









وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (1174) قضية تهرب ضريبى وأموال عامة.









وتم ضبط (111) قضية ضرائب عامة، (92) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (55) قضية فى مجال الجمارك، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (237) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (460) حكم قضائى، (193) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذلك ضبط (6) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى– توظيف أموال "، (10) قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام – إحتيال مصرفى- غسل أموال – كسب غير المشروع".. بقيمة إجمالية بلغت (3690267163 جنيه مصرى) وأخطرت الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.













فى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (206) متهمين وضبط بحوزتهم (12) قطعة سلاح نارى و(12) قضايا إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (2990) حكم قضائى متنوع وضبط (1039) قضية متنوعة أخرى.









وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط (966) قطعة سلاح نارى أبرزها (1 جرينوف – 96 بندقية آلية – 183 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة " – 53 مسدس– 633 فرد محلى الصنع– 1702 طلقة مختلفة الأعيرة – 1370 قطعة سلاح أبيض).









وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ (983) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (21) مديرية أمن.









وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (436959) حكم قضائى، عبارة عن (1970) حكم جناية و (153788) حكم حبس و(215899) غرامة و (65302) مخالفة.









وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (6) تشكيلات عصابية ، ضموا (18) متهمًا، إرتكبوا (29) حادث سرقة متنوع وضبط (198) قضية أحداث و إعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها و كشف غموض (36) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (67) متهمًا.









ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.