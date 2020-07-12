لاتهامه بالاغتصاب.. مظاهرات نسائية في باريس ترفض تعيين وزير الداخلية الجديد

احتجت المئات من النساء في وسط باريس على تعيين وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي يخضع للتحقيق بقضايا يواجه فيها تهما بالاغتصاب.









وتمت ترقية دارمانين، الذي ينفي هذا الادعاء، إلى منصب وزير الداخلية في تعديل حكومي يوم الاثنين.









وكان دارمانين، 37 سنة، شغل سابقًا منصب وزير الموازنة.









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وطالبت النساء المحتجات بإقالته فورا، ورفعن لافتات برسائل مثل "الحكومة الجنسية، هذا رد المرأة".











وجاء احتجاجهن بعد مظاهرة أصغر خارج وزارة الداخلية شارك فيها عشرات النساء، الثلاثاء الماضي.









وقال مصدر قضائي لـ "رويترز" إن قاضيا رفض القضية المرفوعة ضد دارمانين قبل عامين لكن محكمة الاستئناف في باريس أمرت الشهر الماضي بإعادة فتح تحقيق في مزاعم الاغتصاب.









وقالت الحكومة إن التحقيق ضده ليس سببا لمنع تعيينه.









ويعني قرار المحكمة أن قاضي التحقيق سيقرر الآن ما إذا كانت هناك قضية للمتابعة في تحقيق رسمي، بعد أن تم رفضها سابقًا بعد تحقيق أولي فقط.