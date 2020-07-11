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أخبار العالم

فرنسا تهاجم تركيا بعد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

السبت 11/يوليه/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هاجم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مساء أمس الجمعة، قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد. 

وقال لودريان في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم": "فرنسا تعرب عن أسفها لقرار مجلس الدولة التركي بشأن تغيير وضع متحف آيا صوفيا ومرسوم الرئيس رجب طيب أردوغان حول نقل الإشراف عليه إلى إدارة الشؤئن الدينية".

وأضاف أن هذا القرار "يعرض للخطر إحدى أبرز الخطوات الرمزية في تاريخ تركيا المعاصرة والعلمانية"، داعيًا للحفاظ على سلامة هذا الموقع التاريخي المدرج على قائمة منظمة "يونيسكو" للتراث العالمي الثقافي.

 وأمس الجمعة، قرر مجلس الدولة التركي تحول المتحف إلى مسجد لآداء الصلوات فيه، ما يعني إلغاء قرار مؤسس الجمهورية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ 1934. 

ولا تعد هذه سابقة من نوعها في فترة رئاسة أردوغان، ففي العام الماضي، سمح مجلس الدولة التركي بتحويل كنيسة "شورا" البيزنطية في إسطنبول إلى مسجد في قرار اعتبره البعض اختبارا قبل البت في مستقبل آيا صوفيا.

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