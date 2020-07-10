رئيس أتلانتا: سنلعب بتواضع أمام باريس سان جيرمان





وقال بيركاسي في تصريحات لصحيفة " توتو سبورت" الإيطالية:" التواجد في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا شرف كبير لنا، وحدث تاريخي لمدينة بيرجامو".





وأضاف:" سنعلب أمام باريس سان جيرمان بتواضع، االلقاء سيكون اشبه بالذهاب إلى المدرسة من أجل التعالم والنمو، هذه المباراة ستكون مباراة تاريخية بالنسبة لنا".





وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا التي أجريت منذ قليل كالتالي:





وجاءت نتائج قرعة الدور ربع النهائي كالتالي:

الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد - الفائز من مباراة يوفنتوس وليون

الفائز من مباراة برشلونة ونابولي - الفائز من مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي

أتلانتا - باريس سان جيرمان

أتلتيكو مدريد - لايبزيج

وستعلب مباريات ربع ونصف نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبي من مباراة واحدة بدلا من مباراتين ذهاب وإياب في مدينة لشبونة البرتغالية .

وتقام مباريات دور ربع نهائي البطولة خلال الفترة من 12 أغسطس وحتى 15 من نفس الشهر على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس والنهائي يوم 23 من نفس الشهر.

علق أنطونيو بيركاسي رئيس نادي أتلانتا على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة صعبة لناديه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.