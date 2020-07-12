AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل ارتفاعا قياسيا لإصابات كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:36 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حيث تم رصد نحو 15300 حالة جديدة.

أفادت هيئة شؤون الصحة للولاية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15299 حالة لتصل إلى مستوى 269811.

وتعتبر فلوريدا حاليا من أكبر بؤر التفشي في العالم، حيث يتفوق عدد الإصابات اليومية في الولاية على نفس المؤشر في أي دولة أوروبية خلال ذروة الجائحة.

كما تجاوزت فلوريدا من حيث الرقم القياسي للإصابات اليومية الارتفاع الأكبر الذي سجلته نيويورك يوم 10 أبريل بـ12847 حالة، حينما كانت هذه الولاية أكبر بؤرة للجائحة في البلاد.

من جهة أخرى، ذكرت هيئة الصحة المحلية أنها رصدت خلال اليوم الماضي 95 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، ليزداد هذا العدد بشكل عام في الولاية إلى مستوى  4242.

وفي إطار إجراءات مكافحة الفيروس أمر الحاكم الجمهوري للولاية، رون ديسانتيس، بإغلاق البارات، لكنه لم يستجب للدعوات إلى إصدار مرسوم يلزم الناس بارتداء الكمامات في الأماكن العامة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو

بؤرة جديدة .. ولاية فلوريدا تسجل 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2926 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلوريدا

لليوم الثاني.. أمريكا تسجل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا

الشباب المتهم الأول.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بفلوريدا الأمريكية

59 ألف حالة.. الولايات المتحدة تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

روسيا تعلن عن نجاح اختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم

تناول حبوب حفظ الغلال.. مصرع عامل بسوهاج

مصير الأهلى والزمالك.. 4 دول تتنافس على استضافة نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون

ذعر وفزع يصيب ركاب طائرة متجهة للهند.. فيديو

السيسي: إنشاء 60 ألف وحدة سكنية جديدة لتوفير فرص عمل أكثر لعمال البناء.. فيديو

إحنا مش بنّكد عليكو.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور

أبرزها الجفاف.. 4 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بحصوات الكلى

بين الغزل والانتقاد.. 10 صور أثارت الجدل لـ روبي .. شاهد