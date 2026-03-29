انتشار فوري للمعدات والفرق للتعامل مع مياه الأمطار في الجيزة

تابع المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ميدانيًا أعمال سحب مياه الأمطار، حيث انتشرت فرق الطوارئ ومعدات الشفط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وشهدت أغلب مناطق المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، من بينها: إمبابة، المهندسين، الدقي، العجوزة، الجيزة، الحوامدية، منشأة القناطر، العمرانية، الهرم، فيصل،

إلى جانب الطرق والمحاور الرئيسية مثل: طريق مصر–إسكندرية الصحراوي، كورنيش النيل، وطريق الفيوم.

وأكد رئيس الشركة أن فرق العمل مدعومة بسيارات الشفط والمعدات اللازمة، تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع مياه الأمطار، وعدم تأثر الحركة المرورية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الشركة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، للتعامل الفوري مع أي تجمعات ناتجة عن سقوط الأمطار.