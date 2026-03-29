الزراعة: فتح باب العضوية للاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية لدعم المزارعين والمصدرين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، عن بدء تلقي طلبات العضوية الجديدة والمنضمة للاتحاد، وذلك للفئات الثلاث: الأفراد، والجمعيات الزراعية، والشركات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الزراعي البستاني، وتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز القدرات التصديرية للمنتج المصري.

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أن هذه الخطوة تستهدف توحيد جهود العاملين في قطاع الخضر والفاكهة ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية تحت مظلة واحدة، توفر لهم الدعم الفني واللوجستي، وتفتح أمامهم آفاق الأسواق العالمية.

وأوضح أن فتح باب العضوية، يأتي تماشياً مع أهداف الاتحاد في تعزيز دور القطاع التصديري الزراعي، بما يساهم في زيادة جاب النقد الأجنبي للدولة، وتحسين دخل صغار المزارعين، والمساهمة في تذليل العقبات أمام نفاذ الحاصلات المصرية للأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.

وقال إن الاتحاد يمنح أعضاءه حزمة من الخدمات والمميزات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ومن بينها: تقديم برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع مراكز البحوث والهيئات الدولية لنقل مفاهيم الممارسات الزراعية الجيدة، فضلا عن توفير التقاوي المعتمدة مثل: تقاوي البطاطس الهولندية، وشتلات النخيل الفاخرة كالبرحي والمجدول بأسعار تنافسية، ذلك بالإضافة الى الاستفادة من دراسات الأسواق العالمية التي يجريها الاتحاد، والمشاركة في البعثات التجارية والمعارض الدولية، بالإضافة إلى إمكانية التصدير باسم الاتحاد.

وفيما يتعلق بشروط الانضمام والمستندات المطلوبة، قال “عزوز” إنه على الراغبين في الانضمام التوجه لمقر الاتحاد لتقديم المستندات المطلوبة، والتي تم توضيحها لكل فئة على النحو التالي:

أولا فئة الأفراد: طلب عضوية وإقرار بصحة البيانات، صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) وعدد 2 صورة شخصية، فضلا عن شهادة حيازة زراعية بختم النسر، ومحضر معاينة، وشهادة إفادة بالزراعات، وصورة "كارت الفلاح".

ثانيا فئة الشركات: طلب عضوية موجه لرئيس مجلس الإدارة وإقرار بصحة البيانات، صورة حديثة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، صورة بطاقة الرقم القومي للمسئول عن الشركة (سارية).

ثالثا فئة الجمعيات: طلب عضوية موجه لرئيس مجلس الإدارة وإقرار بصحة البيانات، محضر مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على الانضمام، صورة من إشهار الجمعية وتفويض لمن له حق التعامل مع الاتحاد، صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) لكل من رئيس مجلس الإدارة، مدير الجمعية، والمفوض.