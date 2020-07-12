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فن

بالتزامن مع طرحه بمصر.. بدء عرض فيلم ورقة جمعية في دور السينما الخليجية

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:02 م
ورقة جمعية
ورقة جمعية
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محمد نبيـل
ينطلق فيلم "ورقة جمعية" في عدد من دور العرض الخليجية بالتزامن مع طرحه في مصر.

فيلم ورقة جمعية من بطولة لوسى، وميدو عادل، وسهر الصايغ، وسامى فهمى، ومحمود فارس، إبراهيم السمان، أحمد صيام.


الفيلم يشارك فيه أيضا سامى مغاوري، وهو من تأليف محمد جمال طه، وإخراج أحمد البابلى، ويعد الفيلم التجربة الأولى لكل من المخرج والمؤلف، وقد شارك الفيلم فى مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الروائية الطويلة، وكذلك شارك فى مهرجان الإسكندرية السينمائى.
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