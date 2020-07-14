بتكلفة 44 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يدعم تمويل مشروعات تنموية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غرال محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسعى جاهدة إلى تقديم كافة أوجه الدعم لها لدفع عجلة المشروعات وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وذلك بالتعاون مع الجهاز ، مشيدًا بالخدمات المتنوعة التي يقدمها فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل إقراض أصحاب المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لهم.





وأضاف المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، أن الهدف من اللقاء تفعيل الأنشطة المشتركة مع المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة ، وكذلك بحث سبل الإرتقاء بالصناعات بالمحافظة، وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية للنهوض بها ، وكذلك متابعة نسب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية .

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ونوه إلى أن الشرقية تشهد تنفيذ مشروع تطوير مدينة الزقازيق (1 ، 2) بتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه ، فضلًا عن تنفيذ مشروعات للتصدي للهجرة غير النظامية بتكلفة تصل 16 مليون جنيه ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين و إحياء المناطق العشوائية والتي ظلت لسنوات طويلة تعاني من الإهمال وعدم الإهتمام.





كما ناقش الإجتماع سبل التعاون والتنسيق بين المحافظة والجهاز لتنمية صناعة الأثاث وبحث إمكانية إقامة مدينة للأثاث بأرض بلبيس ، وكذلك تنمية قطاع الإستزراع السمكي والتوسع في إنشاء منافذ لتسويق الأسماك لطرحها في الأسواق أمام المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على محدودي الدخل والسيطرة على إرتفاع الأسعار.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين المحافظة والجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وخلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة ، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، والدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع الجهاز ، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية ، والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية والتدريب والمهندس مجدي عبد الله رئيس منطقة شرق الدلتا ووائل العاصي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالشرقية.





وعلى هامش اللقاء قام محافظ الشرقية و المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بتسليم 4 شيكات لعملاء الجهاز بقيمة مليون و 450 ألف جنيه لتمويل مشروعات توريد مستلزمات طبية / مواد غذائية / سيارة ربع نقل / سيارة ربع نقل لخدمة نشاط تجميع ألبان ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.