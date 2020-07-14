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محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية.. الكشف على ١٣٨٠٠ مواطن لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:14 م
صورة ارشيقية
صورة ارشيقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الخدمة الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية مستمرة بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة، مع توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خلال الـ٢٤ ساعة الماضية توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج اللازم علي ٨٠٨ مريض، ليصل إجمالي ما تم تقديم الخدمة الطبية، وصرف علاج الأمراض المزمنة لهم إلي ١٣٨٣٦ مواطن حتي الآن، كما تم عمل قرارات علاج وزارية علي نفقة الدولة.
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وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر ١٨ عام فاكثر، وتأتي إستكمالا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأشار "مسعود" أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلي العيادات المتنقلة، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد علي الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
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