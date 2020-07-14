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اقتصاد

شعبة الأدوات الصحية تؤكد أهمية مبادرات تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:25 م
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
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ولاء عبد الكريم

أكد فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المبادرات الحكومية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب خاصة على المنتج المحلي، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازمة.

ودعا هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية،  في تصريحات له، منتسبي الشعبة بالإسراع للمشاركة في مثل تلك المبادرات وتخفيض الأسعار لدفع وتحفيز  المواطنين على الشراء، مؤكدا أن السوق في أمس الحاجة لمبادرات لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتجات المختلفة.

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وشدد أحمد تيسير، على ضرورة دعم المواطنين بسلع وأسعار مخفضة، لتنشيط السوق ودفعه للتحرك خاصة بعد الركود الذي شهده الفترة الماضية منذ انتشار أزمة كورونا ولكن إجراءات عودة النشاط مرة أخرى ستدفع السوق للتحسن بجانب المبادرات.

و قال متى بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية، أن مبادرات خفض الأسعار من شأنها أن تسهم في خفض معدلات التضخم وتحسن الاقتصاد المصري الذي يعاني كغيره من اقتصاديات دول العالم نتيجة لأزمة كورونا التي انتشرت في أنحاء العالم قادمة من مدينة ووهان الصينية.

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