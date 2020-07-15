بإجمالي 264561 حالة.. إيران تسجل 2388 إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت إيران اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"/ خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء، بلغ 264561 حالة، بعد تسجيل 2388 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت الصحة الإيرانية أنه تم الإبلاغ عن وفاة 199 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد المتوفين في جميع أنحاء البلاد إلى 13401 وفاة.





وأشارت لاري إلى أنه من بين إجمالي عدد المصابين يوجد 3411 حالة في وضع حرج، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 227561 حتى الآن.



