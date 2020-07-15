منظومة شكاوى الوزراء تستجيب لطلب إجراء جراحة تجميلية لطفل عمره 10 أعوام

استجابت "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" بمجلس الوزراء، بشكل عاجل، لطلب علاج طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، يعاني من تشوهٍ بالرأس والعين اليمنى منذ نحو 4 أعوام؛ جرّاء تعرضه لحادث سير آنذاك.





وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنه فور ورود شكوى من أحد المواطنين بعثوره على طفل صغير بصحبة جديه (والد ووالدة أب الطفل) في أحد شوارع القاهرة، تمت متابعة الأمر، إذ تبين أن الطفل وجديه يعيشون في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وأن والده توفاه الله.





وأضاف الرفاعي : على الفور تم توفير إقامة مؤقتة للطفل وذويه، من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإيواء الأسرة بصفة مؤقتة، حيث تم إيداعهم بنُزل فندقي بالمؤسسة القومية بالعجوزة، لحين إتمام إجراءات نقل الطفل وتلقيه الرعاية الطبية اللازمة.





وأشار إلى أنه تم التنسيق لإجراء الجراحة التجميلية للطفل في أقرب وقت ممكن، ومعالجة العين اليمنى، حيث تم التواصل مع الدكتورة نسرين صلاح، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، والتي عُرضت عليها كافة التقارير الطبية الخاصة بالحالة، ومن جانبها قامت هي بعرض الحالة على الدكتور عمر شومان، مدير مركز جراحة التجميل والحروق بكلية الطب بجامعة المنصورة؛ لتقييم الحالة والبدء في العلاج، حيث تم استقبال المريض بمركز جراحة الحروق والتجميل بجامعة المنصورة بتاريخ 5 يوليو الجاري، وتم عمل التحاليل الطبية اللازمة وتوفير جهاز ممدد أنسجة لفروة الرأس، ومن ثم خضع الطفل للتدخل الجراحي يوم 8 يوليو الجاري.





وأوضح أن التدخل الجراحي التجميلي شمل وضع جهاز ممدد الأنسجة لفروة الرأس كمرحلة أولى لإصلاح الصلع الموجود بالجهة اليمنى، وتم أخذ رقعة جلدية كاملة السُمك من أعلى الفخذ الأيمن لاستخدامها في إصلاح الجبهة، وجفن العين العلوي الأيمن، كما تمت إزالة جزء كبير من السديلة الجلدية التي بها شعر فروة الرأس بمنطقة الجبهة وتعويضها بالترقيع الجلدي، وإعادة بناء الحاجب الأيمن باستخدام جزء من السديلة الجلدية الموجودة بالجبهة.





وأضاف أنه تمت إزالة الندبة المقصرة بالجفن العلوى الأيمن، وأُجري ترقيع جلدي كامل السمك، وكذا إصلاح ميل شق العين اليمنى عن طريق تثبيت الوتر الخارجي للعين اليمنى لموضعه الصحيح في عظام محجر العين.



