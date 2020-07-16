زيارة مكوكية لرئيس الوزراء إلى أسوان تسفر عن العديد من المكاسب لأبناء المحافظة.. صور

تحظى محافظة أسوان عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد بقارة أفريقيا السمراء، خلال المرحلة الحالية، باهتمام ملحوظ من القيادة السياسية والتنفيذية ومختلف أجهزة الدولة، مما سيساهم بدوره فى استعادة مكانتها التاريخية والحضارية التى تستحقها على خريطة السياحة العالمية.









وتمتلك عاصمة الثقافة والاقتصاد الأفريقية العديد من المقومات الطبيعية الفريدة من نوعها من الطقس الجاف والشمس المشرقة والجو المعتدل، فضلًا عن تنوع المنتج السياحي.









وفى هذا الإطار، نجد أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يوم الثلاثاء لعروس الجنوب، شهدت صدور العديد من القرارات والمكاسب استجابة للمطالب الجماهيرية التى قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بعرضها على رئيس الوزراء أثناء الزيارة.









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وقد كان من أبرز هذه المكاسب تخصيص 250 مليون جنيه لدعم أعمال المرحلة الثانية من إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى ستشمل مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب في مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تحسين الصرف الصحى بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل، وذلك عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى بطريق السادات.









كما وعد الدكتور مصطفى مدبولى بإضافة متحف النوبة على الخريطة السياحية اعتبارًا من أول سبتمبر بداية الموسم السياحي، وكذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء تواجد الحواجز الخرسانية أمام جميع الجهات الحكومية وإعطاء تمام الانتهاء خلال أسبوع والعرض عليه شخصيًا.









من جانبه، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ذلك، كاشفًا أنه أثناء تفقد رئيس الوزراء للعديد من المشروعات الجارية، أشاد بالتطوير الحالى وحجم الإنجاز والفكر الراقى فى التطوير بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار، وكذلك حجم الاستثمارات المخصصة من جهاز الخدمة الوطنية البالغة 50 مليار جنيه قابله للزيادة بمشروعات مستقبلية بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ التحول الرقمى.











وأعرب عن تقديرة لدور المحافظة في متابعة جميع أعمال الوزارات ومنها النقل فيما يخص ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة فى نطاق المحافظة، وأيضًا معدلات التنفيذ للمحاور والكبارى العملاقة مثل كلابشة وبديل خزان أسوان الحر ودراو، فضلًا عن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير 113 وحدة صحية و11 مستشفى لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة تصل لأكثر من 2 مليار جنيه، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليارات جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.