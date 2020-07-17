الإسماعيلي يستعد لمواجهة إف سي مصر وديا.. صور

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، المران المسائى علي الملعب الفرعي لإسناد الاسماعيلية ، إستعدادًا لمواجهة إف سي مصر يوم ٢١ يوليو ، وديًا، فى إطار برنامج الاعداد لاستئناف عودة بطولة الدوري العام المقرر له ٦ أغسطس المقبل.





المران اشتمل على تقسيم اللاعبين لمجموعتين حيث خاضت المجموعة الأولى تدريبات فى صالة الألعاب الرياضية الجيم بينما قامت المجموعة الثانية بتدريبات على أرض الملعب.





مران الملعب تطرق لتدريبات من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين من خلال خوض مجموعة من الحصص التدريبية المكثفة.





كما تناول المران تدريبات خططية خفيفة أبرزها التسليم والتسلم وكيفية اللعب تحت الضغط بينما أدى حراس المرمى تدريبات حول قياس الثبات الانفعالى لدى كل حارس مرمى وذلك تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير.





وفى سياق متصل ، واصل محمد الشامى تدريباته التأهيلية بشكل منفرد بالجرى حول الملعب.