المدير الإداري للإسماعيلي: ننتظر الموافقات الأمنية لعودة الأجانب

أكد طارق أبو الليل، المدير الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أنه يتواصل مع اللاعبين المحترفين بشكل دائم للوقوف على موعد وصولهم للأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة.





وعاد لصفوف الفريق الغينى الدولى بيكيتى سيلفا ويتبقى كل من فخر الدين بن يوسف التونسى وبنسون شيلونجو الناميبى فضلا عن باتريك كادو الذى يحمل الجنسية الأوغندية وهمام طارق العراقى.





وقال المدير الإداري للنادي الإسماعيلي: ”نحن فى انتظار الموافقات الأمنية بشأن تحديد موعد وصول الرباعى المحترف، وذلك بعد منحهم التأشيرات اللازمة لدخول البلاد منذ عدة أيام”.





وأضاف أبوالليل: أنه سيتم حجز تذاكر السفر لهؤلاء اللاعبين فور وصول الموافقات الأمنية.





واختتم تصريحاته الإعلامية قائلا: ”نبذل قصارى جهدنا من أجل وصول هؤلاء اللاعبين فى أسرع وقت ممكن فى ظل توقف حركة المطارات بمعظم دول العالم”.





وكان جميع المحترفين قد عادوا لبلادهم منذ توقف النشاط الرياضى جراء انتشار فيروس كورونا الذى أودى بحياة الملايين.





يذكر أن الإسماعيلي يواصل تدريباته إستعدادًا لعودة بطولة الدوري العام المقرر له ٦أغسطس المقبل.