إصابات فيروس كورونا تتجاوز الـ13.91 مليون عالميًا

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إصابات فيروس كورونا تجاوزت الـ13.91 مليون والوفيات 590246 على مستوى العالم.





وفي الولايات المتحدة، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و555 ألفا و877 بزيادة 72045 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 926 ليصل الإجمالي إلى 137864.





ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 يوليو مقارنة بالتقرير السابق.





وفي فرنسا، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 14 حالة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 30152.





وتراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات إلى 6688 مقابل 6796 شخصا يوم الخميس وذلك في تراجع مستمر منذ أسابيع.



