لمتابعة المستجدات بالمنطقة.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض مستجدات وتطورات الموقف الحالي للأزمة، وتداعيات ذلك على الداخل المصري، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع العديد من الأطراف الدولية، سعياً لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته، وخاصة الاقتصادية منها، مع التأكيد على موقف مصر الراسخ والثابت والداعم لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية الشقيقة.

وفى ذات السياق، تناول وزير الخارجية بشكل مفصل الموقف الحالي للأزمة والجهود المصرية المبذولة للعمل على وقف العمليات العسكرية، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، مشيراً إلى الجولات الخليجية التي قام بها مؤخراً الرئيس لدعم الاشقاء وتأكيدا على موقف مصر الرافض للمساس باستقرار أو انتهاك سيادة الدول العربية تحت أي ذريعة.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى عدد من النتائج الإيجابية للجولة الأخيرة التي قام بها الرئيس لعدد من دول الخليج، منوها في هذا الصدد إلى التنسيق المستمر مع الاشقاء، والجهود المبذولة لمنع التصعيد والسعي للوصول إلى تهدئة بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتلبية مختلف متطلبات المصنعين والمنتجين وتوفير المكون الدولارى الخاص باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مؤكداً أنه لا توجد أي مشكلة حتى الان في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية المطلوبة، وكذا المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

بدوره، استعرض وزير الصحة والسكان؛ موقف توافر الأدوية والمُستلزمات الطبية محلياً، مُؤكداً أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للاطمئنان على توافر أرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، وكذا توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع الدوائي.

كما عرض وزير السياحة والآثار الموقف الخاص بالحركة السياحية الوافدة إلى السوق المصرية في ظل الأحداث الجارية، منوها إلى الجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة والمعنيين بالقطاع.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، موقف الأحمال اليومية من الطاقة الكهربائية، وبخاصة في أوقات الذروة، وكذا القدرات الاحتياطية بالشبكة الموحدة، والوفر المقدر جراء تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة، بما في ذلك قرارات خفض الإنارة على الطرق، وإطفاء اللوحات الإعلانية بالكامل، وغلق المولات والمحال التجارية في الـ 9 مساء.

بدوره، عرض وزير البترول والثروة المعدنية إجراءات الوزارة في التعامل مع الأزمة الحالية، وجهود توفير مخزون استراتيجي آمن من مختلف المواد والمشتقات البترولية؛ وذلك بما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية، ويحقق المزيد من الاستقرار بالسوق المحلية، كما تناول الوزير التأثير المرتقب للإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة على خفض استهلاك الوقود، وتحقيق الوفر اللازم من الغاز الطبيعي، للوفاء بالتزامات القطاعات الضرورية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإعلام أصداء الموقف المصري فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الحالية في مختلف مؤسسات الإعلام الإقليمي والعالمي، وما تم رصده من تقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بدعم الأشقاء في الدول العربية التي تم الاعتداء عليها، وكذا جهود الدولة المصرية لتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف هذه الحرب التي تطال آثارها السلبية الجميع.

وفى ذات السياق، أشار ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام إلى انه سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والدولية؛ غدا الأربعاء، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لشرح واستعراض تفاصيل الجهود المصرية منذ بداية هذه الأزمة.