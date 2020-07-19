غلق باب التقديم لوظائف التنمية المحلية 30 يوليو

تنتهي وزارة التنمية المحلية، من تلقي طلبات الوظائف الشاغرة بالمحافظات نهاية يوليو الجاري .





وتشمل الوظائف الشاغرة بالمحافظات ٥٤ وظيفة من وظائف قيادات الإدارة المحلية من الدرجة الممتازة والعليا والمدير العام.





وتتلقي الوزارة طلبات المتقدمين عن طريق الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ( www.mld.gov.eg ).

ولا تقبل اي طلبات تقدم يدويا للوزارة ، الا من خلال الموقع الرسمي المعلن، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.





وتهتم الوزارة بتوسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة واعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم ، بهدف اختيار افضل العناصر وضخ دماء جديدة قادرة علي العطاء والعمل بتفاني واخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول علي رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات .

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